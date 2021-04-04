В Канаде число инфицированных COVID-19 приближается к 1 млн

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число инфицированных коронавирусом возросло в Канаде за последние сутки на 5 865, до 999 555. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Известно о 8 951 случае заражения, из которых на 3 апреля пришлось 5 865. За последние сутки умерли 42 пациента.

На данный момент тестирование на COVID-19 прошли свыше 27,7 млн канадцев, выздоровели 921,4 тыс. человек. Всего зарегистрировано 23 050 летальных исходов.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января 2020 года. С начала сентября в стране началось резкое увеличение числа заразившихся, пик которого пришелся на первую декаду января этого года (более 9 тыс. случаев в сутки). Рост наблюдается в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек, Манитоба, Онтарио и Саскачеван, на которые приходится более 90% всех случаев инфицирования.

14 декабря 2020 года в Канаде началась вакцинация населения. На сегодня в стране доступны вакцины Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca. Прививки сделали 5,5 млн человек.-0-