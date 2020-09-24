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24 сентября 2020, 09:57

В Канаде началась вторая волна коронавируса

Джастин Трюдо. Фото Reuters
Джастин Трюдо. Фото Reuters
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24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канада вступила во вторую волну пандемии коронавируса, заявил 23 сентября премьер-министр Джастин Трюдо. Он предупредил, что страну ожидает серьезный всплеск заболеваемости COVID-19, если жители не будут следовать рекомендациям специалистов из области здравоохранения, сообщает Reuters.

В специальном телеобращении, которое транслировали все национальные телеканалы, Трюдо отметил, что вторая волна коронавируса сейчас наблюдается в четырех крупных провинциях Канады: Альберта, Британская Колумбия, Онтарио и Квебек. Правительство делает все возможное, чтобы помочь стране оправиться от пандемии. "Ситуация осенью может быть намного хуже, чем была весной", - отметил при этом канадский премьер.

Джастин Трюдо призвал канадцев носить маски, чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию, сократив число контактов до минимума. Помимо этого, сообщает канадский новостной телеканал Global News, премьер призвал жителей загрузить приложение для оповещения о COVID-19. С помощью него те, кто получит положительный результат теста, смогут предупреждать о своем статусе находящихся поблизости людей.

Также канадский премьер высказал предположение, что в этом году будут исключены массовые празднования Дня благодарения 12 октября. "Сейчас не время для массовых вечеринок, - отметил он. - Но у нас еще есть шанс собраться на Рождество".

Опрос канадской исследовательской компании Abacus Data показал, что сейчас канадцы гораздо больше обеспокоены COVID-19, чем в апреле.

Число новых случаев COVID-19 в Канаде в последние дни резко возросло: в среднем за последнюю неделю ежедневно регистрировалось 1 123 новых случая, при этом еще в середине августа ежедневно фиксировались около 380 новых зараженных. "У нас есть возможность взять вторую волну под контроль. Я знаю, что мы способны на это, поскольку мы уже делали это однажды", - заявил Трюдо. Согласно последним правительственным данным, общее количество инфицированных COVID-19 в Канаде достигло 147 753 человек, с момента вспышки 9 243 человека скончались. В стране с начала эпидемии проведено свыше 8 млн тестов.-0-

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