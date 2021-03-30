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30 марта 2021, 21:18

В Канаде не выявили случаи образования тромбов после вакцинации AstraZeneca

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30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Случаев образования тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся препаратом, разработанным британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, в Канаде не выявлено. Об этом во вторник сообщил журналистам представитель Минздрава Канады Роберт Стрэнг, сообщает ТАСС.

"В последние несколько недель выросло число сообщений из Европы о редких случаях образования тромбов (после использования вакцины AstraZeneca), - сказал он. - В Канаде подобных случаев нарушения свертываемости крови не было". Стрэнг уточнил, что в Европе в основном такие последствия применения препарата AstraZeneca были обнаружены у женщин в возрасте до 55 лет, почти 40% из них умерли.

В то же время представитель Минздрава сообщил, что, несмотря на рекомендации Национального совещательного комитета Канады по иммунизации, желающие получить прививку от коронавируса компании AstraZeneca все еще могут это сделать.

В понедельник Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации рекомендовал Минздраву приостановить вакцинацию населения младше 55 лет препаратом AstraZeneca, так как необходимо тщательно изучить данные об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. Такие изменения, уточнили в комитете, происходили у привившихся в Европе спустя 4-16 дней после вакцинации. После этого целый ряд канадских регионов приостановили вакцинацию этим препаратом людей младше 55 лет, но официального запрета от Минздрава пока не последовало.

14 декабря прошлого года в Канаде началась вакцинация населения. На данный момент в стране доступны вакцины американских компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и британско-шведской AstraZeneca.-0-

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