В Канаде обновлен суточный антирекорд по заражениям коронавирусом

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Канаде обновлен суточный антирекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом - за последние 24 часа канадский Минздрав зафиксировал 21001 случай. Предыдущий максимум - 20,7 тыс. был установлен 23 декабря, сообщает ТАСС.

Причиной столь значительного роста числа инфицированных стало стремительное распространение в Канаде омикрон-штамма коронавируса. Общее число инфицированных жителей страны превышает 168,4 тыс. Канадские регионы 27 декабря сообщили о 22 летальных исходах, связанных с COVID-19.

В связи с распространением омикрон-штамма власти канадских регионов серьезно ужесточили карантинные ограничения. Как правило, они касаются снижения на 50% вместимости ресторанов, спортзалов, культурно-развлекательных учреждений и спортивных сооружений. Многих госслужащих и сотрудников частных компаний перевели на удаленный режим работы.-0-