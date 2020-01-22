ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 23 января 2020
Минск Переменная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Новости
00:59 Комитет ВОЗ по ЧС продолжит дискуссию по новому коронавирусу в Женеве 23 января В мире
00:29 В Польше в ДТП столкнулись 17 автомобилей В мире
22.01.20
22.01.20 23:59 В Канаде один турист погиб, пятеро пропали - под лед провалились несколько снегоходов В мире
22.01.20 23:29 В Праге на киностудии Barrandov загорелись складские помещения В мире
22.01.20 22:53 Парламент Великобритании утвердил билль о Brexit В мире
22.01.20 22:20 Глубокский и Ушачский районы предлагают совместные проекты мемориалу истории холокоста в Израиле Общество
22.01.20 22:08 Интернет-сервис для поиска пропавших животных запустили в Минске Технологии
22.01.20 22:01 Белорусские гандболисты завершили чемпионат Европы ничьей с Австрией Спорт
22.01.20 21:47 В Беларуси проводят тепловизионный контроль пассажиров, прибывающих из крупнейших аэропортов Общество
22.01.20 21:46 Конкурс бородачей соберет в Минске более 90 участников из 12 стран Регионы
22.01.20 21:08 Белорусские пограничники усилили санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска Общество
22.01.20 20:58 Швейное производство создадут под Смолевичами в здании бывшей бани-прачечной Регионы
22.01.20 20:52 Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" победили "Ирони" в Кубке ФИБА-Европа Спорт
22.01.20 20:44 В Беларуси стартует второй сезон проекта "Женское дело" Общество
22.01.20 20:38 Волейболистки "Минчанки" обыграли "Бимал-Единство" в первом матче 1/8 финала Кубка ЕКВ Спорт
22.01.20 20:18 Меньше громких слов и больше дел - губернатор Гомельской области дал ориентиры молодежи Регионы
22.01.20 19:51 Детский турнир по робототехнике пройдет 25-26 января в Минске Технологии
22.01.20 19:33 В Санкт-Петербурге с подозрением на ОРВИ госпитализировали россиянина и студента из Китая В мире
22.01.20 19:22 Победителей международной пионерской акции "На спорте" наградят 25 января в Минске Общество
22.01.20 19:12 Под Минском легковушка столкнулась с грузовиком - погиб водитель Происшествия
22.01.20 18:45 В Витебске мужчина попал под колеса грузовика Происшествия
22.01.20 18:38 Минтранс предлагает усилить ответственность перевозчиков за несоблюдение требований безопасности Общество
22.01.20 18:30 Спасибо, что услышали - пожилая пара из Бреста поблагодарила Исаченко за помощь Регионы
22.01.20 18:27 Цены должны быть адекватны уровню заработной платы - Орда Регионы
22.01.20 18:20 Рабочая группа при МАРТ займется решением актуальных проблем водителей такси Общество
22.01.20 18:10 Вязович: 3-е место на "Дакаре-2020" - успех для команды "МАЗ-СПОРТавто" Спорт
22.01.20 18:07 Олег Гайдукевич: нужно ужесточать наказание для шумных соседей и любителей мусорить на природе Общество
22.01.20 17:48 Серийного автовора задержали в Жлобинском районе Происшествия
22.01.20 17:39 ФОТОФАКТ: В Минске выпал снег Регионы
22.01.20 17:38 Белорусско-литовский экономический форум планируется в мае в Клайпеде Экономика
Все новости
Все новости
В мире
22 января 2020, 23:59

В Канаде один турист погиб, пятеро пропали - под лед провалились несколько снегоходов

Фото из архива
Фото из архива

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять человек пропали без вести и один погиб в результате происшествия на озере в канадской провинции Квебек –там под лед провалились несколько снегоходов. Об этом 22 января сообщил телеканал CBC.

Происшествие случилось вечером 21 января на озере Лак-Сен-Жан примерно в 500 км севернее Монреаля. Группа, состоящая из восьми французских туристов, в сопровождении гида каталась по льду водоема на снегоходах, и вдруг несколько снегоходов ушли под лед. Два человека, ехавшие в конце колонны, успели остановиться и вытащить из полыньи одного туриста. Они вызвали помощь.

Спасатели, которые оперативно прибыли на место происшествия, вытащили из воды 42-летнего гида, который утром 22 января умер в больнице. Поиски пяти человек продолжаются.

По данным полиции, на этом озере есть специальный маршрут для езды на снегоходах, но французские туристы по неизвестной причине от него отклонились.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Канада происшествия
Новости рубрики В мире
Фото из архива Комитет ВОЗ по ЧС продолжит дискуссию по новому коронавирусу в Женеве 23 января
Скриншот видео В Польше в ДТП столкнулись 17 автомобилей
Фото Globallookpress В Праге на киностудии Barrandov загорелись складские помещения
Фото Foreignbrief Парламент Великобритании утвердил билль о Brexit
Фото ТАСС В Санкт-Петербурге с подозрением на ОРВИ госпитализировали россиянина и студента из Китая
Екатерина Сакелларопулу. Фото ekathimerini.com Президентом Греции впервые станет женщина
Главное
Александр Лукашенко Беларусь будет стремиться поставлять с российского рынка 30-40% от необходимых объемов нефти
Работа депутатского корпуса должна быть реальной, эффективной и нацеленной на результат - Кочанова
Без решения суда деньги не спишут - Нацбанк о новой системе исполнения денежных обязательств
Философия света Марии Исаёнок: в галерее "АртХаос" открывается персональная выставка художницы
Топ-новости
Благодарность Президента объявлена 13 представителям различных сфер деятельности
Госсекретарь США Майкл Помпео совершит визит в Минск 1 февраля
"Стамбул" и "Александрия": два новых столичных адреса в комплексе "Минск Мир"
Зась обсудил с секретарем Совбеза РФ укрепление международной роли ОДКБ
Интернет на скорости до 200 Мбит/сек и дополнительные возможности: МТС запустил новую услугу "X7"
Олег Гайдукевич: нужно ужесточать наказание для шумных соседей и любителей мусорить на природе
Нового гендиректора Национального аэропорта Минск назначат в ближайшее время - Сикорский
Можно ли рассчитаться семейным капиталом за квартиру, купленную в лизинг - отвечает адвокат
ФОТОФАКТ: В Минске выпал снег
Посольство Беларуси дало рекомендации в связи со вспышкой пневмонии в китайском Ухане
Интернет-сервис для поиска пропавших животных запустили в Минске
ГАИ призывает к повышенному вниманию на дорогах во время непогоды
Рыженков: Старый замок в Гродно после реставрации может стать одной из туристических жемчужин страны
МАРТ установил тарифы на электроэнергию для приравненных к населению организаций
Пресс-конференция о реализации проекта "Зеленые города" пройдет 23 января в БЕЛТА
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.