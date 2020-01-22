В Канаде один турист погиб, пятеро пропали - под лед провалились несколько снегоходов

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять человек пропали без вести и один погиб в результате происшествия на озере в канадской провинции Квебек –там под лед провалились несколько снегоходов. Об этом 22 января сообщил телеканал CBC.

Происшествие случилось вечером 21 января на озере Лак-Сен-Жан примерно в 500 км севернее Монреаля. Группа, состоящая из восьми французских туристов, в сопровождении гида каталась по льду водоема на снегоходах, и вдруг несколько снегоходов ушли под лед. Два человека, ехавшие в конце колонны, успели остановиться и вытащить из полыньи одного туриста. Они вызвали помощь.

Спасатели, которые оперативно прибыли на место происшествия, вытащили из воды 42-летнего гида, который утром 22 января умер в больнице. Поиски пяти человек продолжаются.

По данным полиции, на этом озере есть специальный маршрут для езды на снегоходах, но французские туристы по неизвестной причине от него отклонились.-0-