В Канаде сошел с рельсов товарный поезд с опасными веществами

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарный поезд, в некоторых вагонах которого перевозились опасные вещества, сошел с рельсов к востоку от города Монреаль в провинции Квебек в Канаде. Об этом сообщил телеканал
Около 10 вагонов сошли с рельсов, однако удалось избежать утечки из них опасных веществ.
Причины инцидента устанавливаются. На месте происшествия работают специалисты.-0-
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