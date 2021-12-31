В Канаде установлен новый суточный максимум заболеваемости COVID-19

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной рекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом за сутки установлен в Канаде. По данным Минздрава, за 24 часа в стране зарегистрированы 39 818 заболевших. Предыдущий максимум был зафиксирован днем ранее - 32 тыс. случаев, сообщает ТАСС.

Причиной столь значительного роста числа инфицированных стало стремительное распространение в Канаде омикрон-штамма коронавируса. Общее количество заразившихся в стране сейчас превышает 233 тыс. Канадские регионы во вторник сообщили о 27 летальных исходах, связанных с COVID-19.

Из-за распространения омикрон-штамма власти на местах серьезно ужесточили карантинные ограничения. Как правило, они касаются снижения на 50% разрешенного уровня заполняемости ресторанов, культурно-развлекательных учреждений и спортивных сооружений. Многих госслужащих и сотрудников частных компаний перевели на удаленный режим работы. В Квебеке сегодня вводится комендантский час, который будет действовать с 22.00 до 5.00.-0-