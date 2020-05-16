В канадском Оквилле при стрельбе погибли два человека

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли и двое получили ранения в результате стрельбы в городе Оквилле в канадской провинции Онтарио, сообщает телеканал CBC.

Инцидент произошел ночью на одной из парковок перед зданием компании, предоставляющей услуги интернет-связи. Прибывшие на место полицейские обнаружили труп мужчины с огнестрельными ранениями и еще трех раненых, один из которых позже скончался в больнице.

Подробности происшествия не раскрываются. По одной из версий, это могло быть спланированное нападение.-0-