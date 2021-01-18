В Карачаево-Черкесии на лыжную трассу сошла лавина, один человек погиб

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снежная лавина сошла на горнолыжную трассу в районе поселка Домбай в Карачаево-Черкесии. Один человек погиб, сообщает ТАСС.
В поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара произошел сход снежной лавины на горнолыжную трассу, под снегом оказались два вагончика, где находится пункт проката горнолыжного снаряжения, а также повреждено кафе. По предварительной информации, в момент схода лавины там могли находиться от четырех до 12 человек.
По информации МЧС, удалось спасти одну женщину, ее передали в руки медикам. Также шестеро человек смогли выбраться самостоятельно.
МЧС планирует привлечь для поисков пострадавших 172 человека. Открыт телефон горячей линии.
Спасательные работы продолжаются.-0-
В Карачаево-Черкесии лавина накрыла горнолыжную трассу, под снегом могут находиться до 12 человек