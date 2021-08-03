В Карелии у озера Суоярви произошел разлив нефтепродуктов

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разлив нефтепродуктов на площади 220 кв.м произошел у озера Суоярви в Карелии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Карельская транспортная прокуратура совместно со специалистами Министерства природных ресурсов и Росприроднадзора по Республике Карелия проводит проверку соблюдения экологического законодательства по факту обнаружения 29 июля нефтепродуктов (предположительно гудрон/битум) в полосе отвода железной дороги, расположенной в водоохранной зоне озера Суоярви Республики Карелия. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства случившегося, а также соблюдение требований природоохранного и экологического законодательств. Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Озеро Суоярви находится на юго-западе Карелии. На его берегу расположены одноименный райцентр, а также поселок Леппяниэми, дачные товарищества. Из озера берет начало одна из самых длинных рек республики - Шуя.-0-