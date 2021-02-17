В Каталонии из-за задержания рэпера Пабло Хаселя начались акции протеста

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рэпер из Каталонии Пабло Хасель, приговоренный к тюремному сроку за оскорбление короля и полиции в твитах и текстах своих песен, был задержан полицией 16 февраля. После этого в разных городах автономного сообщества вспыхнули акции протеста, сообщает La Vanguardia.

В некоторых городах демонстрации переросли в столкновения с полицией. Участники протестов бросали в сотрудников правоохранительных органов камни, петарды и бутылки. Некоторые манифестанты соорудили баррикады на дорогах.

По предварительным данным, в результате протестных мероприятий пострадала женщина. Она получила травму головы.-0-