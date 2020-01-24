В Каталонии объявлен траур по погибшим при шторме "Глория"

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Каталонии (Испания) объявило в регионе двухдневный траур по погибшим в результате шторма "Глория". Соответствующий указ подписал сегодня председатель правительства Каталонии Ким Торра, сообщает испанская газета El Periodico de Catalunya.

Как говорится в указе, таким образом правительство Каталонии выражает свою скорбь по жертвам стихийного бедствия, а также показывает готовность оказать всю необходимую помощь родственникам погибших. В связи с трауром все официальные мероприятия в регионе отменены, флаги на зданиях приспущены.

По последним данным, число жертв шторма в Испании возросло до 13 (четыре из них погибли в Каталонии). Еще четыре человека числятся пропавшими без вести.

По подсчетам правительства Каталонии, на ликвидацию последствий стихии потребуется более 20 млн евро, из них для работ в портах понадобится около 6 млн евро, а на восстановление пляжей уйдет 15 млн евро. Уточняется, что эта цифра не включает расходы на устранение ущерба, нанесенного штормом инфраструктуре Барселоны. Мэр Барселоны Ада Колау оценила причиненный городу урон в более чем 12 млн евро.

По меньшей мере 2 тыс. пользователей остаются без электричества в муниципалитетах Сан-Висенс-дельс-Орс и Оливелла, а также в провинции Жирона. На 72 дорогах провинции Барселона продолжаются ремонтно-восстановительные работы, на 20 из них движение ограничено из-за наводнения, еще на 19 - из-за оползней.

Балеарские острова и восточные регионы, включая Каталонию и Валенсию, приняли на себя основной удар шторма "Глория", который продолжается с 20 января. Ветры со скоростью более 39 м/с, волны высотой более 10 м, сильный снегопад и ливни привели к хаосу, нанесли вред транспорту и инфраструктуре. Синоптики прогнозируют в ближайшие дни снижение интенсивности осадков в стране.-0-