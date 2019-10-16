В Каталонии сторонники независимости начали "Марш за свободу"

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Каталонии, где третий день продолжаются акции протеста, сторонники независимости начали "Марш за свободу". Как сообщает испанская газета El Pais , пять колонн демонстрантов двинулись сегодня из разных городов региона в Барселону.

Колонны направляются из Жироны (порядка 10 тыс. человек), Вика, Берги, Тарреги и Таррагоны. Ожидается, что в столицу Каталонии они прибудут в пятницу. Демонстранты несут плакаты с требованием отменить решение Верховного суда Испании, который 14 октября приговорил каталонских политиков, выступавших за независимость региона, к срокам от 9 до 13 лет тюремного заключения.

Между тем сами осужденные политики выступили против использования силы манифестантами во время акций протеста. "Вся поддержка манифестациям и мирным маршам. Мы не прибегаем к насилию ", - написал в Twitter бывший заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас, приговоренный к 13 годам заключения. С подобными заявлениями выступили и другие осужденные.

Массовые акции протеста, сопровождаемые беспорядками и столкновениями с полицией, начались в Каталонии 14 октября после решения Верховного суда. По последним данным, за три дня пострадали около 400 человек, в том числе 140 полицейских.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября 2017 года. В ходе голосования 90% пришедших на участки каталонцев проголосовали за независимость от Испании. Правительство Испании и Конституционный суд признали референдум незаконным.-0-