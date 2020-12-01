В Казахстане при пожаре на месторождении "Бектас-Коныс" погибли трое рабочих

1 декабря, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. В Сырдарьинском районе Кызылординской области Казахстана при пожаре в общежитии на месторождении "Бектас-Коныс" погибли трое человек.

По информации МЧС, пожар произошел в ночь на 1 декабря в общежитии контейнерного типа. "На месте пожара обнаружены три тела, предварительно рабочих, 1967 года рождения, 1985 года рождения и 1970 года рождения. Всего в общежитии проживало 30 рабочих, из них 27 размещены в столовой в 19 км от места пожара", - сообщили в ведомстве.

Общая площадь общежития - 2,5 тыс. кв.м, огнем было уничтожено 48 контейнеров из 100. Пожар ликвидировали к 6.40 утра по местному времени.-0-