В Казахстане при столкновении автобусов 2 человека погибли, 27 пострадали

26 марта, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. В столице Казахстана при столкновении трех автобусов погибли 2 человека, 27 пострадали, сообщает пресс-служба мэрии Нур-Султана.
Из пострадавших четверо находятся в тяжелом состоянии.
В ДТП пассажирский автобус столкнулся с двумя другими автобусами, задев при этом машину скорой помощи. На место ДТП прибыл мэр столицы Бахыт Султанов. Обстоятельства происшествия выясняются.-0-
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