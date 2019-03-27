В Казахстане разбился военный вертолет

27 марта, Кызылорда /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. В Казахстане в Кызылординской области потерпел крушение вертолет МИ-8 Министерства обороны страны. Об этом сообщил представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.

"27 марта в 17.35 на пульт "112" поступило сообщение о крушении вертолета МИ-8 в Жалагашском районе Кызылординской области. Вертолет при неизвестных обстоятельствах упал и полностью сгорел. Данное воздушное судно принадлежит Министерству обороны РК. Обстоятельства крушения выясняются", - сказал Нурсултан Нурахметов.-0-