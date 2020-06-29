В Казахстане разработают национальный план по защите жизни и здоровья граждан

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29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству наряду с принятием экстренных мер по борьбе с пандемией коронавируса разработать национальный план по защите жизни и здоровья граждан, сообщает информационное агентство "Казинформ".

Во время совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции Касым-Жомарт Токаев отметил, что своевременно принятый жесткий карантин позволил выиграть время и оттянуть пик эпидемии. Однако после снятия режима ЧП были ослаблены все карантинные меры. "С момента снятия ограничений 11 мая текущего года количество случаев коронавирусной инфекции увеличилось в 7 раз. Во многом это связано с недостатками в работе ряда государственных органов. Надо отметить, что система госуправления на центральном и местном уровне не подготовилась к эффективному функционированию вне режима чрезвычайного положения. Межведомственная комиссия не справилась с поставленной перед ней задачей. Это надо признать. Министерство здравоохранения не смогло обеспечить координацию работы центральных и местных органов власти", - оценил текущую ситуацию президент Казахстана.

Крупным очагом заражения в Казахстане стало Тенгизское месторождение в Атырауской области, где зарегистрировано 1222 случая коронавирусной инфекции. В Алматы фиксируется высокая заболеваемость не только среди граждан, но особенно среди медработников. В регионах - острый дефицит больничных коек, медицинских кадров, лекарственных средств и медицинского оборудования.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность обеспечения необходимым лечением и лекарствами граждан. Для этого правительству и акимам регионов поручено мобилизовать все финансовые и инфраструктурные ресурсы.

"Поручаю до конца июля на 50% увеличить количество инфекционных коек, имея в виду наступление второй волны пандемии. Для этого регионам нужно использовать все резервы, в том числе частной и ведомственной медицины. Поручаю правительству в течение пяти дней решить вопрос обеспечения лекарственными препаратами", - сказал Касым-Жомарт Токаев.-0-

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