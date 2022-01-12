В Казахстане во время беспорядков повредили более 50 административных зданий

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Казахстане в ходе беспорядков были повреждены более 150 бизнес-объектов и более 50 административных зданий. Об этом в среду сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев на первом заседании нового правительства республики, информирует ТАСС.

"По оперативным данным акиматов, по стране повреждено в восьми регионах 53 государственных объекта и 151 объект малого и среднего предпринимательства. Точное количество поврежденных объектов акиматами актуализируется ежедневно. Во всех регионах созданы соответствующие комиссии по обследованию и оценке причиненного ущерба", - отметил министр. По его информации, больше всего объектов пострадало в Алматы - 166.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана начались акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. По данным властей, конституционный порядок в республике восстановлен.

Во вторник Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав правительства во главе с премьер-министром Алиханом Смаиловым. Главы МИД, Минобороны и МВД сохранили свои должности, при этом сменились руководители Минэнергетики, Минюста и других ведомств. Президент страны поручил новому правительству осуществить масштабные реформы, в том числе в экономическом и банковском секторе.-0-