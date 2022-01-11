Токаев утвердил новый состав правительства Казахстана

Касым-Жомарт Токаев. Фото ТАСС
11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня подписал указ "О составе правительства Республики Казахстан", сообщает Казинформ.
Главы Минобороны Мурат Бектанов, МИД Мухтар Тлеуберди, МВД Ерлан Тургумбаев сохранили посты.
На должность первого заместителя премьер-министра назначен Роман Скляр. Должности вице-премьеров получили Ералы Тугжанов, Мухтар Тлеуберди и Бахыт Султанов.
Ранее сообщалось, что Токаев назначил Алихана Смаилова новым премьер-министром Казахстана. В ходе заседания Мажилиса (нижней палаты парламента) за кандидатуру Алихана Смаилова проголосовали 89 человек.-0-