В Казахстане водитель протаранил блокпост, погибли двое полицейских

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Алматинской области Казахстана водитель протаранил блокпост. В результате один полицейский погиб на месте, еще один скончался от травм в больнице, сообщает КАЗИНФОРМ.

Инцидент произошел около 5.30 по местному времени 25 мая в микрорайоне Коксай Карасайского района Алматинской области. Водитель автомобиля BMW протаранил блокпост. Сначала он наехал на бетонное ограждение, затем по инерции врезался в патрульную машину, в салоне которой находились двое сотрудников полиции.

В результате один из патрульных от полученных травм скончался до приезда скорой помощи. Его коллега в крайне тяжелом состоянии доставлен в ближайшую больницу, где позже скончался.

Водитель взят под стражу, на момент происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения. Начато досудебное расследование.-0-