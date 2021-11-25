В Кемеровской области в шахте "Листвяжная" произошел взрыв, 29 человек пострадали

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сообщение о взрыве в вентиляционном штреке на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области поступило в Сибирское управление Ростехнадзора. Об этом сообщил ТАСС оперативный дежурный ведомства.

"В 9.08 (5.08 по московскому времени) сообщили, что было задымление. Через 15 минут прошло уточнение о том, что был взрыв в вентиляционном штреке и что люди выходят из шахты на поверхность", - сказал оперативный дежурный.

По последним данным, число пострадавших при задымлении в шахте "Листвяжная" выросло до 29. Три человека находятся в тяжелом состоянии, их госпитализируют. Медики работают на месте, проинформировали ТАСС в центре медицины катастроф Кузбасса.

Прокуратура сообщила о начале проверки по факту задымления.

Шахта "Листвяжная" - угледобывающее предприятие, образованное в октябре 2003 года на базе шахты "Инская" в Беловском районе Кемеровской области, работает в составе компании "СДС-уголь" - одного из крупнейших угледобывающих предприятий в РФ.-0-