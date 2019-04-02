В Киеве археологи нашли улицу XVII–XVIII веков

2 апреля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Киеве на улице Щекавицкой во время охранно-спасательных исследований архитектурно-археологическая экспедиция Института археологии НАН Украины нашла улицу XVII-XVIII веков. Об этом рассказал директор Департамента охраны культурного наследия Александр Никоряк, сообщает пресс-служба администрации Киева.
"Согласно информации Института археологии Киева, с июня 2018 года экспедиция Института проводит охранно-спасательные исследования участка на ул. Щекавицкой. Исследователи сообщили, что во время работ собрана большая коллекция археологических материалов ХII-XIX веков. Среди индивидуальных находок выделяются три древнерусских креста-энколпиона, три свинцовые княжеские печати, медная бляшка с изображением Богородицы, футляр для сабли XIX века и др. Кроме того, фиксировались культурные наслоения, улица и захоронения XVII-XVIII веков и др.
", - отметил Александр Никоряк.
В свою очередь руководитель экспедиции, глава отдела археологии Киева Всеволод Ивакин отметил, что в обследованных горизонтах главным образом представлены культурные наслоения и археологические объекты XIX века, образовавшиеся после пожара 1811 года и полной перепланировки уличной системы Киево-Подола.
"Большое количество монет и товарных пломб XIX века характерно для припортовой зоны, в которой расположен исследуемый участок. Однако зафиксированы остатки около десятка небольших подвалов-кладовых, хозяйственных и гидротехнических сооружений", - сообщил Всеволод Ивакин.
Археолог добавил, что в столице Украины перманентно проводятся археологические и охранно-спасательные исследования. Сейчас работы продолжаются, все находки обрабатываются, реставрируются.-0-
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