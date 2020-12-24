В Киеве мужчина бросил взрывчатку в отделение банка

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Киеве полицейские разыскивают злоумышленника, который ночью выломал дверь банковского отделения и бросил взрывчатку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Киевские полицейские начали уголовное производство по факту взрыва в помещении самообслуживания одного из банков. Неизвестный взломал дверь банковского отделения, бросил в коридор неизвестный предмет, который взорвался. В результате происшествия никто не пострадал, однако взрывом повреждены входные двери отделения, платежный терминал и припаркованная неподалеку машина", - говорится в сообщении.

Полиция ведет поиски злоумышленника.-0-