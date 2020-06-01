Полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать киевский мост Метро

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на МВД Украины.

"В 15.20 по местному времени мужчину, который сообщил, что имеет взрывчатку и угрожает взорвать мост Метро, задержали", - говорится в сообщении.

Ранее в Киевской городской государственной администрации сообщили, что на мосту Метро стоит человек с пакетом и угрожает взорвать сооружение.

На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы Главного и районного управлений, взрывотехники, кинологи и представители других профильных служб под руководством главы киевской полиции Андрея Крищенко. В столице Украины была введена специальная полицейская операция. Движение всех видов транспорта и пешеходов на мосту было перекрыто.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.-0-