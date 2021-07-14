В Киеве полиция применила слезоточивый газ против протестующих пенсионеров

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре Киева, где сегодня проходит Всеукраинская массовая акция протеста ветеранов силовых структур, начались столкновения демонстрантов с полицией, сообщает РБК-Украина.

Ветераны-силовики требовали встречи со спикером парламента Дмитрием Разумковым. Однако спикер не вышел к протестующим. После этого люди прорвались к зданию Верховной рады.

Ветераны скандируют "Разумков" и требуют встречи. Пенсионеров сдерживает полиция и Национальная гвардия.

Полиция несколько раз использовала против митингующих слезоточивый газ. Информация о пострадавших пока не поступала.

Как сообщалось ранее, участники акции требуют перерасчета пенсий военным и сотрудникам МВД.-0-

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