В Киеве полиция применила слезоточивый газ против протестующих пенсионеров

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14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре Киева, где сегодня проходит Всеукраинская массовая акция протеста ветеранов силовых структур, начались столкновения демонстрантов с полицией, сообщает РБК-Украина.
Ветераны-силовики требовали встречи со спикером парламента Дмитрием Разумковым. Однако спикер не вышел к протестующим. После этого люди прорвались к зданию Верховной рады.
Ветераны скандируют "Разумков" и требуют встречи. Пенсионеров сдерживает полиция и Национальная гвардия.
Полиция несколько раз использовала против митингующих слезоточивый газ. Информация о пострадавших пока не поступала.
Как сообщалось ранее, участники акции требуют перерасчета пенсий военным и сотрудникам МВД.-0-
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