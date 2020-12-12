В Киеве после реставрации открылась Андреевская церковь

12 декабря, Минск /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Киеве после реставрации открыли Андреевскую церковь.

Реставрация одного из самых известных в Украине памятников барокко, который предложено внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, проходила в три этапа. Сначала укрепили холм, на котором стоит храм, затем отреставрировали наружные фасады и провели работу над интерьерами.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что в церкви полностью отреставрированы вся живопись, иконы и иконостас, очищена лепнина и отшлифован пол. Заменены инженерные сети, окна, проведены новые системы освещения, отопления и подачи воздуха. Аутентичный цвет стен XVIII века благодаря компьютерному анализу помогли найти немецкие технологи. 15 декабря церковь откроют для посетителей.

Андреевская церковь, построенная в 1747-1762 годах по проекту архитектора Франческо Бартоломео Растрелли в стиле барокко, - памятник архитектуры и монументальной живописи XVIII века, входит в состав Национального заповедника "София Киевская".-0-