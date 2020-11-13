В Киеве трижды выстрелили в полицейского

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Киеве полицейские остановили автомобиль, пассажиры которого впоследствии трижды выстрелили в патрульного, сообщает УНН.

Уточняется, что экипаж патрульных остановил автомобиль Subaru за нарушение ПДД. Во время общения с водителем инспекторы заметили в салоне троих мужчин, которые сильно нервничали. "У одного из пассажиров патрульные заметили рацию и кобуру. Когда инспекторы обратились к пассажирам, мужчины покинули автомобиль и обратились в бегство", - рассказали в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Во время преследования один из беглецов выстрелил в направлении патрульного. В результате полицейский получил три ранения. В ответ патрульные применили табельное оружие. На помощь полицейским прибыл еще один экипаж. "Инспекторы задержали трех беглецов неподалеку от места остановки автомобиля. У одного из них обнаружили предмет, похожий на пистолет, и гранаты", - рассказали правоохранители.

Раненого патрульного госпитализировали. Другие участники происшествия не пострадали. Обстоятельства инцидента устанавливаются.-0-