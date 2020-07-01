В Киеве усиливают карантинные ограничения

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Киеве приняли решение об усилении противоэпидемических мероприятий. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает УНН.

"Согласно постановлению правительства город принял решение об усилении противоэпидемических мероприятий. В частности, ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений, в том числе кинотеатров, до 22.00. Ограничено также проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера с 22.00", - сказал Виталий Кличко.

Он добавил, что ограничения вынужденные и направлены на сдерживание распространения коронавируса.

За минувшие сутки в Киеве коронавирус обнаружили у 101 человека, среди них месячный младенец. По состоянию на 1 июля в Украине лабораторно подтверждено 44 998 случаев COVID-19, за сутки - 664.-0-