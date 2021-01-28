В Киеве вновь протестуют предприниматели

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Киеве на майдане Незалежности проходит акция протеста предпринимателей, сообщает РБК Украина.

Полицейские совместно с военнослужащими Нацгвардии приступили к усиленному несению службы. На отдельных улицах в центре столицы возможно ограничение дорожного движения.

Организаторы акции анонсировали на сегодня проведение массовых демонстраций в центральной части Киева: возле Верховной рады, офиса президента Украины, посольства США, Конституционного суда и на майдане Незалежности.

Сейчас в центре города собрались более ста человек. Ситуация спокойная.

Протесты предпринимателей проходят в Украине с конца прошлого года. Демонстранты выдвигали требования по отмене карантинных ограничений, использованию кассовых аппаратов и упрощению системы налогообложения. Демонстрации неоднократно сопровождались столкновениями с полицией.-0-