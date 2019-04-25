В Киеве второй раз за неделю из-за сообщения о минировании эвакуируют аэропорт

25 апреля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Правоохранители проверяют информацию о минировании аэропорта Киев имени Игоря Сикорского и проводят эвакуацию пассажиров, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что в дежурную часть управления полиции поступило анонимное сообщение о минировании аэропорта Киев. Следственно-оперативная группа территориального управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и экипажи патрульных немедленно выехали туда для проверки.

Как сообщалось, 23 апреля полиция также получила сообщение о минировании аэропорта Киев, проводились проверка и эвакуация. Тогда никаких взрывоопасных веществ и предметов не было обнаружено.-0-