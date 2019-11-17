В киевском общежитии взорвалась граната

Фото из Facebook-аккаунта полиции Киева
17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли в результате взрыва вечером 16 ноября в общежитии Киева. По предварительным данным, в комнате взорвалась граната, сообщает ТАСС со ссылкой на Facebook местной полиции.
"Около 21.00 (по местному времени) в полицию поступило уведомление о взрыве в общежитии на улице Карла Маркса Деснянского района Киева, - сказано в сообщении ведомства. - Правоохранители установили, что вследствие полученных ранений скончались двое мужчин".
Погибшими оказались охранник и рабочий на стройке.-0-