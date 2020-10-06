В Кыргызстане в результате беспорядков пострадали 590 человек

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших в результате вспыхнувших в понедельник в столице Кыргызстане беспорядков достигло 590 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

"150 из них были госпитализированы. Один пациент умер", - проинформировали в ведомстве.

Пострадавших разместили в Национальном хирургическом госпитале, Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии, а также в столичной больнице №1 и Чуйской областной больнице.

Выборы в Кыргызстане прошли 4 октября. На места в парламент претендовали 16 партий, но 7%-ный барьер преодолели только четыре. В результате в Бишкеке начались акции протеста.

Митинг на центральной площади Бишкека, рядом с которой расположено здание парламента и администрации главы государства, начался 5 октября. Участие в нем принимали представители более 10 политических партий. Ближе к вечеру количество участников акции достигло примерно 6 тыс. человек. Правоохранители приступили к разгону демонстрантов, применяя резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали сотрудников милиции камнями, они также сожгли автомобиль патрульной службы и повредили шесть машин скорой помощи. Столкновения продолжались более пяти часов. Митингующих удалось оттеснить с площади, но позже они туда вернулись.

Ночью стало известно, что митингующие в Бишкеке захватили здание парламента, где также находится администрация президента. Позже там произошел пожар на четвертом этаже.

Демонстранты также направились к зданию СИЗО Государственного комитета национальной безопасности, где сумели после переговоров освободить бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Протестующим также удалось освободить из колонии бывшего премьер-министра Сапара Исакова.-0-