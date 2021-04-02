В Кишиневе и Бельцах установлен особый режим передвижения и поездок

2 апреля, Кишинев /БЕЛТА - МОЛДПРЕС/. В Кишиневе и Бельцах с 3 апреля вводится особый режим передвижения и поездок, действующий во время чрезвычайного положения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19 в стране.

"Особый режим предусматривает запрет на поездки за пределы домов и домохозяйств с 23.00 до 5.00", - сказал врио премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокой, который также является председателем комиссии по ЧС. По его словам, исключения составляют поездки в профессиональных интересах, для оказания медицинской помощи, за покупкой лекарств, случаи транзита.

Категории граждан, попадающие под исключение, должны будут предоставить правоохранительным органам подтверждающие документы, такие как служебные удостоверения, проездные билеты, билеты на транспортные средства, используемые в случае транзита, проездные документы и др.

Также, согласно решению комиссии по ЧС, на всей территории страны запрещается передвижение и перемещение людей в парках, на площадках, в общественных местах. В случае обоснованного выхода граждане также должны иметь удостоверение личности.

Чрезвычайное положение введено в Республике Молдова с 1 апреля по 30 мая по предложению действующего правительства.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на 1 апреля в Молдове зарегистрировано 231 756 случаев заражения COVID-19, умерли 5 003.-0-