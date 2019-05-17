В Китае 19 шахтеров заблокированы в затопленном руднике

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На северо-востоке Китая подземные воды затопили шахту на предприятии по добыче железной руды, в результате чего 19 горняков оказались заблокированными под землей, сообщило агентство "Синьхуа".
Происшествие случилось около 3 часов утра по местному времени в китайском уезде Сюнькэ провинции Хэйлунцзян, когда в шахте находилось 43 человека, 24 из них смогли самостоятельно подняться на поверхность.
Под землей остаются 19 человек, местонахождение 13 из них определено и с ними установлена связь. Судьба шести человек выясняется. Местные власти ведут спасательные работы.-0-
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