В Китае 19 шахтеров заблокированы в затопленном руднике

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На северо-востоке Китая подземные воды затопили шахту на предприятии по добыче железной руды, в результате чего 19 горняков оказались заблокированными под землей, сообщило агентство "Синьхуа".

Происшествие случилось около 3 часов утра по местному времени в китайском уезде Сюнькэ провинции Хэйлунцзян, когда в шахте находилось 43 человека, 24 из них смогли самостоятельно подняться на поверхность.

Под землей остаются 19 человек, местонахождение 13 из них определено и с ними установлена связь. Судьба шести человек выясняется. Местные власти ведут спасательные работы.-0-