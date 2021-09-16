В Китае 3 человека погибли и 60 получили ранения в результате землетрясения

16 сентября, Чэнду /БЕЛТА - СИНЬХУА/. По меньшей мере три человека погибли и еще 60 были госпитализированы с травмами разной степени тяжести в результате землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

По данным городского управления по чрезвычайным ситуациям, трое из госпитализированных получили серьезные травмы.

По данным местного правительства, более 10 тыс. были эвакуированы и поселены во временных убежищах.

Как сообщает агентство, 737 домов были разрушены и более 7 тыс. зданий оказались в той или иной степени повреждены. Также были повреждены некоторые базовые станции сотовой связи и кабельные линии электропередачи. В Лучжоу приостановили работу высокоскоростные железнодорожные поезда. Всем операторам угольных шахт было приказано прекратить подземные работы и эвакуировать шахтеров.

Провинциальный штаб по ликвидации последствий землетрясения запустил механизм экстренного реагирования второго уровня - второго по величине в четырехуровневой системе реагирования на ЧС в Китае.

По данным Китайского центра сейсмологических сетей, землетрясение магнитудой 6.0 произошло в 4.33 утра по местному времени. Очаг залегал на глубине 10 км.

В результате анализа эксперты пришли к выводу, что более серьезное землетрясение в этом районе маловероятно, однако могут возникнуть афтершоки.-0-