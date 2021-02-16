В Китае арестовали организатора аферы с подделкой вакцины от COVID-19

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае арестовали организатора многомиллионной аферы, суть которой заключалась в том, что солевой раствор и минеральную воду выдавали за вакцину против COVID-19, сообщает BBC.

Мужчина по имени Конг исследовал дизайн упаковки настоящих вакцин и использовал его при изготовлении собственных смесей (всего их было изготовлено более 58 тыс.). Отмечается, что партия поддельной вакцины была переправлена за границу, но куда конкретно, пока неизвестно.

За аналогичные преступления были арестованы еще 70 человек. Всего уже зафиксировано около 20 случаев подделки вакцины.-0-