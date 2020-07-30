В Китае автомобиль сорвался со скалы – погибли 7 человек

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 7 человек погибли, еще один пострадал в результате ДТП, произошедшего в провинции Шэньси на северо-западе Китая, сообщает Синьхуа.

Авария произошла в поселке Ганьси уезда Сюньян. Автомобиль сельскохозяйственного назначения, в котором находилось 8 человек, съехал с дороги и сорвался со скалы.

Двое погибли на месте происшествия, четверо умерли по дороге в больницу. Утром в больнице скончался еще один пострадавший.

Идет расследование причин ЧП.-0-