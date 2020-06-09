В Китае дожди вызвали наводнения

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В провинции Хунань (Центральный Китай) от наводнений, вызванных сильными дождями, пострадали более 93,5 тыс. местных жителей. Об этом сообщает Синьхуа.

Из-за ливней, начавшихся в конце мая, эвакуированы 3 205 человек, есть погибшие и пропавшие без вести. Наводнения произошли более чем в 20 уездах, городах и районах. Повреждены некоторые промышленные и сельскохозяйственные объекты.

Как сообщает агентство, уровень воды в 4 водохранилищах в провинции Хунань превысил максимальную отметку в период паводка.

По прогнозу метеорологической службы, в течение следующей недели в провинции ожидается дождливая погода. Метеорологи предупредили о наводнениях, оползнях и других бедствиях, вызванных дождями.-0-