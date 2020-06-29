В Китае из-за сильных ливней погибли 12 человек

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проливные дожди обрушились на провинцию Сычуань в Китае, в результате погибли 12 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Синьхуа.

Еще 10 жителей числятся пропавшими без вести. Ливни привели к локальным наводнения - власти были вынуждены эвакуировать более 7,7 тыс. человек. На месте работают спасатели.

Согласно официальным данным, в зоне повышенного риска находятся свыше 9,8 тыс. китайских граждан. Ливни повредили транспортное сообщение, разрушили часть зданий и нанесли урон сельскохозяйственным угодьям.-0-