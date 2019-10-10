В Китае обрушился мост

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10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В провинции Цзянсу на востоке Китая обрушился путепровод. Под его обломками оказались по меньшей мере три легковых автомобиля, сообщает
Инцидент произошел в городе Уси. Один из пролетов моста упал, когда под ним проезжали легковые автомобили.
Добраться до пострадавших спасателям не удалось. В операции участвует кран, с помощью которого пожарные пробуют приподнять пролет.
Виновник аварии - водитель цистерны, которая перевозила 187 тонн неизвестного груза, что многократно превышает допустимую нагрузку на мост. С места крушения мужчина сбежал. Движение на дороге из Уси в Шанхай перекрыто.-0-