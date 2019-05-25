В Китае от утечки газа на судне погибли восемь человек

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. От утечки газа на судне в порту города Жунчэн (восточная провинция Шаньдун) в Китае погибли восемь человек. Об этом сообщает шанхайский информационный портал "Пэнпай" .

Инцидент произошел во второй половине дня на зарегистрированном в восточной провинции Фуцзянь грузовом судне, которое стояло в городском порту Лунъянь. Моряки погибли от отравления углекислым газом, утечка которого произошла на борту.

Подробности произошедшего не уточняются, начато расследование причин.-0-