В Китае при взрыве в ресторане один человек погиб и более 30 ранены

Фото из архива EPA-EFE
21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате взрыва в китайском городе Шэньяне (провинция Ляонин) один человек погиб и 33 получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.
Взрыв повредил несколько зданий и автомобили. В интернете появились записи видеорегистратора автомобиля очевидца. На кадрах видны клубы дыма на улице и люди, спасающиеся бегством. К месту происшествия подоспели спасатели.
По сведениям телеканала CGTN, взрыв прогремел в помещении ресторана. По предварительным данным, причиной могла стать утечка газа в одном из зданий.-0-