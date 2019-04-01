В Китае в лесном пожаре погибли 30 человек

1 апреля, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. В Китае при тушении лесного пожара в провинции Сычуань на юго-западе страны погибли 30 человек. Об этом сообщили местные власти.

В числе погибших числятся 27 пожарных и еще три местных жителей.

30 марта примерно в 18.00 по местному времени в отдаленном населенном пункте в горной местности в провинции Сычуань вспыхнул лесной пожар, для тушения которого местными властями были мобилизованы 689 человек.

Во второй половине дня 31 марта из-за резкой смены направления ветра пожар вспыхнул с новой силой, в результате чего 30 пожарных пропали без вести, заявили в администрации Ляншань-Ийского автономного округа.

К данному моменту огнеборцы пытаются локализовать пожар.-0-