В Китае выздоровело более 73 тыс. зараженных коронавирусом

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае из более 81 тыс. зараженных коронавирусом выздоровели более 73 тыс. За минувшие сутки жертвами коронавируса стали 7 человек, всего с начала распространения COVID-19 умерли 3277 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всем мире число зараженных коронавирусом превысило 335 тыс., умерли более 15 тыс. человек. В Италии зафиксировано более 60 тыс. заражения COVID-19 человек, умерли около 5,5 тыс. В США 35,2 тыс. инфицированных, из которых 471 человек скончался. Более 28 тыс. заразившихся насчитывается в Испании, в Германии - почти 25 тыс., в Иране - более 23 тыс., Франции - около 20 тыс.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее она распространилась более чем на 180 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано почти 16 тыс. летальных исходов.-0-