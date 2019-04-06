В Китае зарегистрировали случай заражения человека вирусом птичьего гриппа

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Случай заражения человека вирусом птичьего гриппа со штаммом H7N9 зарегистрирован в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Об этом 6 апреля сообщило агентство "Синьхуа".

Инфицированный - 82-летний мужчина из аймака Алашань - находится на лечении в провинции Ганьсу.

По информации "Синьхуа", администрация района уже приняла экстренные меры по дезинфекции жилища пациента. У людей, которые находились с ним в контакте, признаков заражения вирусом не выявлено.

Впервые вирус птичьего гриппа был зафиксирован на территории Китая в 2013 году.-0-