В КНДР испытали новое высокотехнологичное оружие

16 ноября, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично проинспектировал испытания нового передового стратегического вооружения.

Центральное телевидение КНДР сообщило, что испытания оружия, разработка которого началась еще при предыдущем лидере КНДР Ким Чен Ире, проходили на полигоне Национального института обороны. "Испытания высокотехнологичного тактического оружия проведены успешно, с полным соответствием его передовых показателей", - говорится в заявлении.

При этом нет никаких подробностей о том, какое именно оружие было испытано.

Последний раз северокорейские СМИ сообщали о присутствии Ким Чен Ына на испытаниях оружия в ноябре 2017 года. Тогда КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасон-15".

Отмечается, что испытания нового вида вооружения проведены на фоне того, что переговоры между КНДР и США по денуклеаризации Корейского полуострова зашли в тупик после саммита глав двух государств 12 июня.-0-