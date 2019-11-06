В Колорадо задержан человек, планировавший теракты в синагоге

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший член Ку-клукс-клана арестован в штате Колорадо по обвинению в подготовке к теракту в синагоге в городе Пуэбло. Об этом сообщила газета The New York Times .

По данным газеты, 27-летний Ричард Холцер был арестован после того, как несколько раз контактировал с действовавшими под прикрытием агентами ФБР. В октябре, согласно представленным в суд документам, он обсуждал с ними возможность использования ядовитого вещества для отравления прихожан, а позднее - изготовление бутылок с зажигательной смесью и самодельных взрывных устройств.

В случае признания виновным Холцеру грозит до 20 лет тюремного заключения.-0-