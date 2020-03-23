В Колумбии 23 человека погибли во время бунта в тюрьме

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 23 человек погибли, еще 83 получили ранения при попытке организовать побег из одной из тюрем в Боготе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра юстиции Маргариту Кабельо.
"Должна вам сообщить, что в ночь на воскресенье была попытка организовать массовый побег из тюрьмы "Модело". В результате 23 заключенных погибли, 83 получили ранения", - информировала она. Видеообращение министра распространила пресс-служба администрации президента Колумбии.
По сведениям газеты El Tiempo, причинами беспорядков стали плохие санитарные условия в тюрьмах и требования заключенных обеспечить их защитой от коронавируса.-0-