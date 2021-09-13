В Колумбии изъяли самую крупную партию кокаина с начала года

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Колумбийские военные конфисковали крупнейшую за 2021 год партию кокаина - около 2,5 т кокаина на сумму $81 млн, сообщает газета El Tiempo.

"Нам удалось конфисковать самую крупную партию кокаина с начала года, которая находилась на борту катера. Ее вес превышал 2407 кг, благодаря чему казна наркобизнеса недополучит $81 млн", - заявили представители ВМС Колумбии.

Были задержаны четыре колумбийца и один иностранец. Все они находились в лодке с наркотиками, которую обнаружили в 300 км от острова Сан-Андрес. Судно направлялось из Колумбии в страны Центральной Америки.-0-