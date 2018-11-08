В колумбийском аэропорту выявили крупный груз редких ядовитых лягушек

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В аэропорту колумбийской столицы Эль-Дорадо правоохранители выявили крупный груз редких ядовитых лягушек, сообщает секретариат Боготы по окружающей среде.

Всего конфисковано 216 ядовитых лягушек, стоимость которых на черном рынке превышает $380 тыс. Лягушки были обнаружены в коробочках из-под фотопленки. Такой крупный груз контрабандисты планировали вывезти в Европу и по непонятным причинам бросили в одном из туалетов аэропорта.

Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что лягушек планировали доставить в Германию для их дальнейшей продажи. По другой версии, ценность представляют не сами экзотические животные, а яд, который они выделяют. -0-